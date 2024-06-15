США в мае нанесли удар по одному из главарей ИГ в Сомали

США в конце мая нанесли удар по Сомали, целью которого был главарь местного ответвления террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абдулкадир Мумин.

США в конце мая нанесли удар по Сомали, целью которого был главарь местного ответвления террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абдулкадир Мумин.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBС со ссылкой на источники.

Отмечается, что, по данным американских военных, за прошлый год Мумин "незаметно превратился в мирового лидера террористической группировки". Согласно информации, авиаудар был нанесен 31 мая по боевикам ИГ в 81 км от города Босасо, в результате чего были убиты три члена экстремистской организации. Однако подтверждения гибели Мумина у США пока нет.