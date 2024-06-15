Премьер Италии посетит Китай в ближайшие недели

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ближайшие недели посетит с визитом Китай.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ближайшие недели посетит с визитом Китай.

Как передает Report, об этом она сообщила на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи (G7).

"Мы работаем над подготовкой визита в ближайшие недели, но пока нет точных дат, хотя я бы хотела сделать это побыстрее", - сказала она.

Напомним, что приглашение посетить Пекин Мелони получила от председателя КНР Си Цзиньпина еще в конце 2023 года. Несмотря на скептическое отношение нынешнего правительства ко многим аспектам отношений с Пекином, Рим заявляет о намерении наращивать стратегическое партнерство.

По данным СМИ, визит Мелони в КНР планируется на июль.