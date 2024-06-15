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В результате обмена заключенными Швецией и Ираном освобожден дипломат

В результате обмена заключенными Швецией и Ираном освобожден дипломат В результате обмена заключенными Швецией и Ираном был освобожден сотрудник внешнеполитического ведомства ЕС, шведский гражданин Йохан Флодерус.
Другие страны
15 июня 2024 г. 21:02
В результате обмена заключенными Швецией и Ираном освобожден дипломат

В результате обмена заключенными Швецией и Ираном был освобожден сотрудник внешнеполитического ведомства ЕС, шведский гражданин Йохан Флодерус.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, он провёл более двух лет в иранской тюрьме.

По информации, Флодерус был арестован по обвинению в шпионаже в Иране в апреле 2022 года, когда возвращался из туристической поездки. Больше года о его судьбе ничего не было известно, а суд над ним так и не состоялся.

Согласно данным, также иранские власти освободили Саида Азизи, который имеет шведское и иранское гражданство. Он был арестован в Иране в конце прошлого года и приговорён к пяти годам лишения свободы по обвинению в деятельности, направленной против национальной безопасности.

В свою очередь Швеция освободила иранца Хамида Нури, который в 2022 году был приговорён судом в Стокгольме к пожизненному заключению по обвинению в участии в массовых убийствах заключённых иранских тюрем в 1988 году.

Об обмене сообщил 15 июня премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он подчеркнул, что властям Швеции пришлось пойти на "сложные решения", чтобы добиться освобождения соотечественников.

Посредником при заключении соглашения выступил Оман.

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