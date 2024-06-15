На юге Кот-д'Ивуара сильные дожди привели к гибели восьми человек

По меньшей мере восемь человек погибли в крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане в результате продолжавшихся более двух суток дождей.

По меньшей мере восемь человек погибли в крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане в результате продолжавшихся более двух суток дождей.

Как передает Report, об этом сообщил со ссылкой на управление военных спасателей ивуарийский новостной портал 7 info.

Сильные дожди привели к гибели в районе Абиджана 8 человек, еще более 300 пострадали. Городские службы ведут эвакуацию населения из наиболее опасных районов, которым грозит затопление.

Расположенный на берегу Гвинейского залива Абиджан является одним из крупнейших мегаполисов Западной Африки. Его население достигает 4,3 млн человек.