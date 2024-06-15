Белый дом предложил легализовать проживших в США 10 лет мигрантов

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить об одной из крупнейших программ помощи мигрантам.

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить об одной из крупнейших программ помощи мигрантам.

Как передает Report, об этом сообщает CBS News.

Согласно информации, Белый дом предлагает предоставлять легальный статус всем мигрантам, которые прожили в стране более десяти лет и состоят в браке с гражданином США.

По информации телеканала, администрация президента США предлагает предоставлять разрешения на работу и защиту от депортации нелегальным мигрантам. Людям, которые въехали в страну нелегально, также разрешат получить грин-карту, не выезжая за границу. Кроме того, Белый дом намерен упростить процесс получения временных виз Dreamers (H1-B) для высококвалифицированных специалистов.