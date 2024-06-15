Британские ВМС заявили об эвакуации экипажа тонущего сухогруза Verbena в Аденском заливе

Экипаж покинул борт тонущего торгового судна Verbena, получившего повреждения в результате атаки, которой оно подверглось 13 июня в Аденском заливе.

Экипаж покинул борт тонущего торгового судна Verbena, получившего повреждения в результате атаки, которой оно подверглось 13 июня в Аденском заливе.

Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Согласно информации, сухогруз Verbena управляется польской компанией и принадлежит украинской.

"UKMTO стало известно, что по состоянию на 12:27 по всемирному координированному времени (16:27 по бакинскому времени) 15 июня экипаж торгового судна эвакуировался с него. Таким образом судно покинуто и больше не управляется. Оно дрейфует <...> в 30 морских милях к северо-востоку от Джибути", - говорится в сообщении центра.

В UKMTO также сообщают, что, по словам капитана, возникший на борту сухогруза пожар продолжается, а судно тонет.

Ранее сообщалось, что по судну были нанесены три ракетных удара, из-за чего на борту возник пожар.