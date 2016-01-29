Межсирийские переговоры в Женеве начнутся со встречи де Мистуры с делегацией правительства

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Межсирийские переговоры в Женеве начнутся со встречи спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры с правительственной делегацией.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня глава офиса де Мистуры Хавла Маттар.

"Как было ранее объявлено спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, межсирийские переговоры начнутся сегодня", - говорится в заявлении Маттар. "Де Мистура сегодня начнет (переговоры) со встречи с правительственной делегацией, возглавляемой постпредом Сирии про ООН Башаром Джаафари. Он продолжит встречи с другими участниками переговоров и с представителями гражданского общества", - сообщила она.

"Как было объявлено де Мистурой на его пресс-конференции 25 января, переговоры будут непрямыми, что означает, что стороны будут проводить с ним встречи по отдельности", - подчеркнула Маттар.