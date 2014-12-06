Международный уголовный суд снял обвинения с президента Кении

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Международный уголовный суд снял обвинения в преступлениях против человечности с президента Кении Ухуру Кеньятты.

Как сообщает "Report" со ссылкой на "Голос Америки", решение было объявлено спустя два дня после того, как суд дал прокуратуре неделю на то, чтобы укрепить свою позицию или снять обвинения с президента У. Кеньятты.

Отметим, что президент Кении обвинялся в организации беспорядков после выборов в конце 2007 – начале 2008 гг., в ходе которых погибло около 1100 человек, а около полумиллиона были вынуждены покинуть свои дома.