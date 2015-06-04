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    Меркель скептически оценивает перспективу скорого возвращения к формату G8

    Саммит G7 пройдет 7-8 июня в баварском замке Эльмау

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель сдержанно отреагировала на призывы германских политиков и представителей бизнеса как можно скорее вернуться к формату G8, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Были многие, кто говорил, что Германия останется разделенной страной, и все же мы объединились. Некоторые процессы занимают много времени", - объяснила она 4 июня свою позицию в эфире телеканала RTL. "С этой точки зрения должны произойти изменения в оценке России, но их я в настоящий момент не вижу", - сказала Меркель.

    "Конечно, это (отсутствие России на саммите G7) своего рода потеря, однако это было необходимостью, поскольку мы были вынуждены наблюдать, как Россия существенным образом нарушила то, что я называю европейским миропорядком после Второй мировой войны", - утверждала канцлер.

    Напомним, саммит G7 пройдет 7-8 июня в баварском замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен.

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