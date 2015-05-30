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    Меркель призывает немцев поддержать договор о торговле между ЕС и США

    Канцлер выразила надежду, что торговое соглашение с США будет ратифицировано к концу 2017 года

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель пытается заручиться поддержкой граждан ФРГ в отношении Трансатлантического соглашения о партнерстве в области торговли и инвестиций (TTIP) между ЕС и США в преддверии саммита G7, который пройдет в Германии в июне.

    Канцлер выразила надежду, что соглашение будет ратифицировано к концу 2017 года, до того, как президент США Барак Обама покинет свой пост, о чем она сообщила в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

    В случае, если стороны не придут к соглашению до 2017 года, то это может повлечь "долгую заминку" в переговорах, передает слова Меркель агентство Рейтер.

    Меркель отметила, что США являются одним из ключевых торговых партнеров Германии и крупнейшим рынком сбыта немецких товаров.

    Переговоры о создании трансатлантической зоны свободной торговли и связанным с ним устранением таможенных и торговых барьеров начались между ЕС и США летом 2012 года.

    Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что инициаторы соглашения заявляют, что оно позволит экономике стран ЕС и США увеличить доход минимум на 100 миллиардов долларов в год.

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