Меркель: ограничений на прием беженцев не будет

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на конференции своей партии, Христанско-Демократический Союз в Мюнстере.

Как передает Report, Меркель отвергла предложение союзной партии - Христианско-Социалистического Союза в Баварии ограничить количество принимаемых Германией беженцев 200 тысячами в год.

Меркель сообщила: “Я не думаю, что это правильный инструмент для текущего момента. Есть разница , какова ситуация в Сирии или Ираке. В один год может приехать очень мало мигрантов, в другой - побольше”.

Меркель также сообщила, что Германия помогает только тем, кто в помощи нуждается. По ее словам, те, кто не отвечает международно признанным критериям беженца из страны высылаются.