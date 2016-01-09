Меркель не исключила ужесточения законодательства после событий в Кельне

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает возможным ужесточение законодательства Германии после нападений на женщин в новогоднюю ночь в Кельне. Об этом она заявила в пятницу на заседании федерального правления Христианско-демократического союза (ХДС) в Майнце. Среди вопросов, которые намерено обсудить руководство партии, - интеграция беженцев и последствия событий в Кельне, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Опираясь на "жесткость закона", нужно изучить, "что можно еще улучшить", сказала председатель ХДС. "Следует все выяснить, нельзя ничего замалчивать. Такие вещи вообще не должны происходить", - подчеркнула она, касаясь происшедшего в Кельне, где женщины в канун Нового года подверглись нападениям, грабежам и сексуальным домогательствам, главным образом со стороны мигрантов, на площади у главного железнодорожного вокзала города. "То, что произошло, было ужасным", - отметила Меркель.

По ее словам, политикам следует обсудить, "когда человек (мигрант) может потерять свое право находиться на территории Германии".

В Кельне около тысячи молодых людей, в основном арабской и североафриканской наружности, за несколько часов до Нового года собрались на площади близ Кельнского собора и центрального вокзала. Затем они разделились на мелкие группы и совершали нападения на женщин.

К настоящему моменту в полицию города поступило около 200 заявлений от пострадавших, они сообщают о домогательствах, изнасилованиях, оскорблениях и грабеже.