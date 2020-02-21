Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Лидеры ФРГ, Франции и Турции Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразили опасение риском дальнейшей эскалации ситуации в сирийском Идлибе, выступили за проведение четырехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"В отношении Идлиба все трое участников разговора выразили общую обеспокоенность катастрофическим гуманитарным положением гражданского населения и риском дальнейшей эскалации. Они согласились, что необходимо найти политическое решение кризиса. На этом фоне они считают разумным провести в ближайшее время совместную встречу с российским президентом Владимиром Путиным", - заявил он.

Также стороны обсудили ситуацию в Ливии.