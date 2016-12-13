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    Меркель и Олланд высказались за продление антироссийских санкций

    Ангела Меркель: Минский процесс идет тяжело, поэтому будет необходимо еще раз продлить санкции в отношении России

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине придется продлить, минский процесс по урегулированию идет тяжело.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Берлине.

    "Минский процесс идет тяжело, поэтому будет необходимо еще раз продлить санкции в отношении России", - заявила А.Меркель.

    Президент Франции Франсуа Олланд также высказался в поддержку продления антироссийских санкций.

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