Меркель и Олланд высказались за продление антироссийских санкций

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине придется продлить, минский процесс по урегулированию идет тяжело.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Берлине.

"Минский процесс идет тяжело, поэтому будет необходимо еще раз продлить санкции в отношении России", - заявила А.Меркель.

Президент Франции Франсуа Олланд также высказался в поддержку продления антироссийских санкций.