Мэр Нью-Йорка Мамдани принял присягу

Демократ Зохран Мамдани официально приведен к присяге в качестве нового мэра Нью-Йорка. Церемония вступления в должность, совмещенная с праздничными мероприятиями, пройдет в четверг у здания мэрии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Церемония прошла в закрытом формате на станции метро Old City Hall близ здания мэрии на Манхэттене. Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, исповедующим ислам, в связи с этим использовался Коран.

Выборы мэра Нью-Йорка прошли 4 ноября 2025 года.