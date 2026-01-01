Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мэр Нью-Йорка Мамдани принял присягу

    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 09:59
    Мэр Нью-Йорка Мамдани принял присягу

    Демократ Зохран Мамдани официально приведен к присяге в качестве нового мэра Нью-Йорка. Церемония вступления в должность, совмещенная с праздничными мероприятиями, пройдет в четверг у здания мэрии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

    Церемония прошла в закрытом формате на станции метро Old City Hall близ здания мэрии на Манхэттене. Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, исповедующим ислам, в связи с этим использовался Коран.

    Выборы мэра Нью-Йорка прошли 4 ноября 2025 года.

    США присяга Зохран Мамдани мэр города

    Последние новости

    10:16

    При взрыве на швейцарском горнолыжном курорте погибли несколько человек

    Другие страны
    09:59

    Мэр Нью-Йорка Мамдани принял присягу

    Другие страны
    09:47

    К Казахстану перешло председательство в ЕАЭС

    В регионе
    09:32

    Газета "Каспий" отмечает 145-летие

    Медиа
    09:19

    "Челси" скоро может расстаться с главным тренером

    Футбол
    09:00

    В Азербайджане в этом году пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым

    Социальная защита
    08:50

    В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей

    Другие страны
    08:20

    Трамп на год отложил повышение пошлин на некоторые виды мебели

    Другие страны
    07:59

    "Челси" близок к увольнению Энцо Марески с поста главного тренера

    Футбол
    Лента новостей