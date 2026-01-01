Мэр Нью-Йорка Мамдани принял присягу
- 01 января, 2026
- 09:59
Демократ Зохран Мамдани официально приведен к присяге в качестве нового мэра Нью-Йорка. Церемония вступления в должность, совмещенная с праздничными мероприятиями, пройдет в четверг у здания мэрии.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.
Церемония прошла в закрытом формате на станции метро Old City Hall близ здания мэрии на Манхэттене. Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, исповедующим ислам, в связи с этим использовался Коран.
Выборы мэра Нью-Йорка прошли 4 ноября 2025 года.
