Nyu-Yorkun ilk müsəlman meri and içib
Digər ölkələr
- 01 yanvar, 2026
- 10:22
ABŞ-nin Demokratlar Partiyasının nümayəndəsi Zöhran Mamdani rəsmi olaraq Nyu-Yorkun yeni meri kimi and içib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, mərasim qapalı formatda keçirilib. Mamdani Nyu-Yorkun İslam dininə etiqad edən ilk meri olub və bu səbəbdən Qurandan istifadə edilib.
Qeyd edək ki, Nyu-York şəhər meri seçkiləri ötən il noyabrın 4-də keçirilib.
Son xəbərlər
10:55
Kürdəmirdə avtomobil aşıb, xəsarət alanlar varHadisə
10:40
Bayram günü axtarışda olan 50 nəfər tutulubHadisə
10:34
Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıbHadisə
10:32
İngiltərə klubu "Borussiya"nın yarımmüdafiəçisi ilə müqavilə imzalayıbFutbol
10:30
Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edirEnergetika
10:22
Nyu-Yorkun ilk müsəlman meri and içibDigər ölkələr
10:18
Bayram günü cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıbHadisə
10:11
Sumqayıtda kafel-metlax sexində yanğın olubHadisə
10:05