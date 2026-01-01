İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Nyu-Yorkun ilk müsəlman meri and içib

    Digər ölkələr
    • 01 yanvar, 2026
    • 10:22
    Nyu-Yorkun ilk müsəlman meri and içib

    ABŞ-nin Demokratlar Partiyasının nümayəndəsi Zöhran Mamdani rəsmi olaraq Nyu-Yorkun yeni meri kimi and içib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, mərasim qapalı formatda keçirilib. Mamdani Nyu-Yorkun İslam dininə etiqad edən ilk meri olub və bu səbəbdən Qurandan istifadə edilib.

    Qeyd edək ki, Nyu-York şəhər meri seçkiləri ötən il noyabrın 4-də keçirilib.

    Nyu-York mer Seçkilər Zöhran Mamdani
    Мэр Нью-Йорка Мамдани принял присягу

    Son xəbərlər

    10:55

    Kürdəmirdə avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:40

    Bayram günü axtarışda olan 50 nəfər tutulub

    Hadisə
    10:34

    Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb

    Hadisə
    10:32

    İngiltərə klubu "Borussiya"nın yarımmüdafiəçisi ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    10:30

    Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir

    Energetika
    10:22

    Nyu-Yorkun ilk müsəlman meri and içib

    Digər ölkələr
    10:18

    Bayram günü cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:11

    Sumqayıtda kafel-metlax sexində yanğın olub

    Hadisə
    10:05

    Avrasiya İqtisadi İttifaqına sədrlik Qazaxıstana keçib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti