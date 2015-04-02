Мексика: семьи пропавших студентов обратились к картелю

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Члены семей 43 студентов, пропавших полгода назад в мексиканском штате Герреро, обратились к лидеру наркокартеля "Лос-Рохос ("Красные") с просьбой о помощи в их поисках.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что родственники похищенных не доверяют осуществляемому властями расследованию.

По версии властей, студентов похитили коррумпированные полицейские и передали в руки бандитов. Как утверждает правительственная комиссия, преступники убили молодых людей и сожгли их тела.

На данный момент опознаны останки лишь одного похищенного студента.

Семьи пропавших разместили транспарант с призывом к наркобарону неподалеку от города Игуала на юго-западе страны, где студентов видели последний раз в сентябре 2014 года на акции протеста.

Студенты принимали участие в демонстрации, закончившейся столкновением с полицией. Свидетели сообщили, что студентов тогда увезли на полицейских машинах.