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    Мексика отказалась вводить нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы

    Власти страны выразили обеспокоенность тем, как рестрикции отразятся на населении стран Карибского бассейна

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Мексики не намерено участвовать в режиме возможного нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг министр энергетики латиноамериканской страны Педро Хоакин Колдвелл.

    "Мексика не станет вводить нефтяные санкции против каких-либо стран, и мы выражаем озабоченность тем, как они могут отразиться на населении Венесуэлы и других стран, в основном в Карибском бассейне", - сказал Колдвелл. 

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