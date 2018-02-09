Мексика отказалась вводить нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Мексики не намерено участвовать в режиме возможного нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг министр энергетики латиноамериканской страны Педро Хоакин Колдвелл.

"Мексика не станет вводить нефтяные санкции против каких-либо стран, и мы выражаем озабоченность тем, как они могут отразиться на населении Венесуэлы и других стран, в основном в Карибском бассейне", - сказал Колдвелл.