Медведев: Перед Россией и Израилем стоят общие вызовы

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Перед Россией и Израилем стоят общие вызовы, прежде всего, это терроризм; координация усилий в борьбе с ним в последнее время вышла на новый уровень.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

"Перед нашими странами стоят общие вызовы. Мой коллега сказал, что это за вызовы, прежде всего, это терроризм. Терроризм угрожает сегодня всей планете. Но в этом регионе это ощущается особенно остро. Российская Федерация также страдает от террора, у этого террора общие корни, именно поэтому нам необходимо совместно противостоять этому", - сказал Д.Медведев.

Он подчеркнул, что это касается и вопросов координации усилий в сфере безопасности.

"Она в последнее время вышла на принципиально новый уровень", - подчеркнул премьер.