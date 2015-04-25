​Mcdonald's закрывает около 700 ресторанов по всему миру

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ McDonald’s закроет до 2% ресторанов по всему миру.

Как передает Report, такое решение руководство сети быстрого питания приняло после получения данных об объемах реализации за последний квартал.

Так, сопоставимые продажи в США упали на 2,6%. Прибыль снизилась на 36,6% до 811 млн. долларов, а выручка – на 11% до 5,96 млрд. долларов.

В общей сложности может быть закрыто до 700 ресторанов преимущественно в Японии и Китае.