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    ​Mcdonald's закрывает около 700 ресторанов по всему миру

    Прибыль компании снизилась на 36,6% до 811 млн. долларов

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ McDonald’s закроет до 2% ресторанов по всему миру.

    Как передает Report, такое решение руководство сети быстрого питания приняло после получения данных об объемах реализации за последний квартал.

    Так, сопоставимые продажи в США упали на 2,6%. Прибыль снизилась на 36,6% до 811 млн. долларов, а выручка – на 11% до 5,96 млрд. долларов.

    В общей сложности может быть закрыто до 700 ресторанов преимущественно в Японии и Китае.

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