Мали просит СБ ООН ввести санкции против сепаратистов на севере страны

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД Мали Абдулай Диоп попросил в четверг Совет Безопасности ООН ввести санкции против сепаратистов на севере страны, которые будут препятствовать выполнению предварительного мирного соглашения, достигнутого в Алжире 1 марта.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что ранее Объединение движений Азавада (ОДА), которое выражает интересы мятежных сил, отвергло документ, заявив, что он "не сможет принести мир". При этом сепаратисты, в 2012 году провозгласившие на севере Мали независимое государство Азавад, выразили готовность продолжить переговоры с властями "для выработки приемлемого и реалистичного соглашения".

Выступая на заседании Совбеза, Абдулай Диоп призвал его членов "всецело поддержать соглашение, инициированное в Алжире", которое получило "полную поддержку со стороны международных посредников", в том числе Алжира, ООН, Евросоюза, Африканского союза, Организации исламского сотрудничества и стран региона.

"К сожалению, есть группа радикальных сепаратистов, для которых единственное подходящее соглашение - это то, которое будет признавать независимость Азавада, что в корне недопустимо для правительства Мали. Не только правительство Мали, но и ни один из партнеров в регионе не допустит создания нового государства", - подчеркнул глава МИД.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН Эрве Ладсус на заседании СБ подчеркнул важность выработки "четкого и подробного графика" для процесса мирного урегулирования, а также "понятных и прочных механизмов" выполнения соглашения.