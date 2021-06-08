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Макрону дали пощечину во время общения с гражданами - ВИДЕО

Макрону дали пощечину во время общения с гражданами - ВИДЕО Два человека задержаны после того, как один из участников встречи во французском департаменте Дром с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ударил его по лицу
Другие страны
8 июня 2021 г. 17:13
Макрону дали пощечину во время общения с гражданами - ВИДЕО

Два человека задержаны после того, как один из участников встречи во французском департаменте Дром с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ударил его по лицу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал BFM.

На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, видно, что Макрон во время поездки в департамент подошел к толпе местных жителей, стоявших за низким ограждением, и начал о чем-то с ними говорить, взяв одного мужчину за руку. В этот момент мужчина что-то сказал ему в ответ и сильно ударил по лицу.

Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего.

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