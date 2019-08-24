​Макрон призвал G7 помочь решить кризисы в Сирии и Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задачей членов G7 является оказание помощи в преодолении кризов в Украине, Сирии, Ливии и вокруг Ирана.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом говорится в обращении французского лидера к нации перед открытием саммита G7 во Франции.

«Необходимо обеспечить безопасность, защитить мир и помочь в преодолении кризисов вокруг Ирана, в Сирии, Ливии и на Украине», — заявил Макрон.

По его словам, указанные кризисы затрагивают «повседневную жизнь».