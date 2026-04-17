Макрон приветствует прекращение огня между Израилем и Ливаном
- 17 апреля, 2026
- 10:05
Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном, отметив роль США в этом процессе.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
"Выражаю всю свою поддержку прекращению огня между "Хезболлах" и Израилем, как объявил вчера президент США Дональд Трамп. Я также выражаю свою озабоченность тем, что оно уже может быть подорвано продолжением военных операций. Требую безопасности для гражданского населения по обе стороны границы между Ливаном и Израилем. "Хезболлах" должна отказаться от оружия. Израиль должен уважать ливанский суверенитет и прекратить войну", - написал Макрон.
Напомним, президент США Дональд Трамп 16 апреля сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.
J’apporte tout mon soutien au cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël tel que le Président Trump l’a annoncé hier.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 17, 2026
J’exprime aussi ma préoccupation qu’il puisse d’ores et déjà être fragilisé par la poursuite d’opérations militaires.
Je demande la sécurité…