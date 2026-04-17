Макрон приветствует прекращение огня между Израилем и Ливаном

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном, отметив роль США в этом процессе.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Выражаю всю свою поддержку прекращению огня между "Хезболлах" и Израилем, как объявил вчера президент США Дональд Трамп. Я также выражаю свою озабоченность тем, что оно уже может быть подорвано продолжением военных операций. Требую безопасности для гражданского населения по обе стороны границы между Ливаном и Израилем. "Хезболлах" должна отказаться от оружия. Израиль должен уважать ливанский суверенитет и прекратить войну", - написал Макрон.

Напомним, президент США Дональд Трамп 16 апреля сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.