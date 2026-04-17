    Makron İsraillə Livan arasında atəşkəsi alqışlayıb

    Makron İsraillə Livan arasında atəşkəsi alqışlayıb

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron İsrail il' Livan arasında atəşkəsi alqışlayıb və ABŞ-nin bu prosesdəki rolunu qeyd edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu "X" hesabında yazıb.

    "Hizbullah" və İsrail arasında atəşkəsə tam dəstəyimi bildirirəm. Həmçinin hərbi əməliyyatların davam etməsi nəticəsində onun pozula biləcəyindən narahatlığımı ifadə edirəm. Livan-İsrail sərhədinin hər iki tərəfində mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını tələb edirəm. "Hizbullah" silahı yerə qoymalı, İsrail isə Livanın suverenliyinə hörmət etməli və müharibəni dayandırmalıdır", - Makron yazıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp aprelin 16-da İsrail və Livanın Şərq vaxtı ilə saat 17:00-dan etibarən 10 günlük atəşkəslə bağlı razılığa gəldiyini bildirib.

    Макрон приветствует прекращение огня между Израилем и Ливаном

    Son xəbərlər

    13:10

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Komanda
    13:05

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Energetika
    13:02
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    Xarici siyasət
    12:58

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    İnfrastruktur
    12:56

    Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:56

    Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdır

    Region
    12:56

    Almaniya ilə Azərbaycan arasında sənədlərin səfirliklər tərəfindən leqallaşdırılması tam dayandırılıb

    Xarici siyasət
    12:56

    Fatih Birol: "Qlobal enerji bazarı Hörmüzün bağlanmasının fəsadlarını yetərincə qiymətləndirmir"

    Energetika
    12:54
    Foto

    İlham Əliyev Antalyada Moldova Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti