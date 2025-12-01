Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Макрон обсудил с Трампом урегулирование российско-украинского конфликта

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 23:28
    Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили текущую ситуацию вокруг урегулирования российско-украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал LCI, об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

    Уточняется, что разговор состоялся после переговоров Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже. Французский лидер представил Трампу детали данной встречи.

    Отмечается, что президенты Франции и США обсудили условия для надежного и прочного мира в Украине и последующие посреднические шаги, которые будут предприняты США.

    Французский лидер также заявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины и выразил готовность работать с американской стороной по данному вопросу.

