Макрон обсудил с Трампом урегулирование российско-украинского конфликта

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили текущую ситуацию вокруг урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на телеканал LCI, об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

Уточняется, что разговор состоялся после переговоров Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже. Французский лидер представил Трампу детали данной встречи.

Отмечается, что президенты Франции и США обсудили условия для надежного и прочного мира в Украине и последующие посреднические шаги, которые будут предприняты США.

Французский лидер также заявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины и выразил готовность работать с американской стороной по данному вопросу.