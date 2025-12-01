Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины
- 01 декабря, 2025
- 18:21
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили переговорный процесс для скорейшего завершения войны и формирования надежных гарантий безопасности.
Как передает Report, об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.
"Несколько часов говорили с Макроном. Очень много деталей успели оценить. Больше всего внимания - переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее", - говорится в сообщении.
Позднее Зеленский сообщил, что к переговорам с Макроном подключились премьер-министр Великобритании Кир Стармер, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Стороны обсудили итоги недавних переговоров во Флориде.
"Только что вместе с Эмманюэлем Макроном, а также Киром Стармером и Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом поговорили об итогах переговоров во Флориде. Важный брифинг. Договорились подробно обсудить детали при личной встрече - команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", - говорится в сообщении.