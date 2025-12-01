Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили переговорный процесс для скорейшего завершения войны и формирования надежных гарантий безопасности.

Как передает Report, об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

"Несколько часов говорили с Макроном. Очень много деталей успели оценить. Больше всего внимания - переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Позднее Зеленский сообщил, что к переговорам с Макроном подключились премьер-министр Великобритании Кир Стармер, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Стороны обсудили итоги недавних переговоров во Флориде.

"Только что вместе с Эмманюэлем Макроном, а также Киром Стармером и Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом поговорили об итогах переговоров во Флориде. Важный брифинг. Договорились подробно обсудить детали при личной встрече - команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", - говорится в сообщении.