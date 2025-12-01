Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 18:21
    Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили переговорный процесс для скорейшего завершения войны и формирования надежных гарантий безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

    "Несколько часов говорили с Макроном. Очень много деталей успели оценить. Больше всего внимания - переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее", - говорится в сообщении.

    Позднее Зеленский сообщил, что к переговорам с Макроном подключились премьер-министр Великобритании Кир Стармер, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Стороны обсудили итоги недавних переговоров во Флориде.

    "Только что вместе с Эмманюэлем Макроном, а также Киром Стармером и Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом поговорили об итогах переговоров во Флориде. Важный брифинг. Договорились подробно обсудить детали при личной встрече - команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", - говорится в сообщении.

    Zelenski və Makron Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edib
    Elvis

