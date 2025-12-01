Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Макрон: Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 19:46
    Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что работа над гарантиями безопасности для Украины завершена.

    Как передает Report со ссылкой на France 24, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Макрон заявил о важности переговоров по данному вопросу для безопасности европейцев, французов и украинцев.

    При этом он отметил, что участие США в обеспечении гарантий безопасности станет предметом обсуждения с Вашингтоном: "В ближайшие дни должны состояться переговоры с американскими официальными лицами, чтобы уточнить участие США в этих гарантиях".

    "Параллельно ведутся обсуждения для того, чтобы Россия представила американскому посреднику ясную картину относительно своего стремления к миру. Также состоятся переговоры между американской и российской делегациями для изучения желания или нежелания Москвы идти вперед", - уточнил он.

    Макрон: Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена

