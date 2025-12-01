Макрон: Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что работа над гарантиями безопасности для Украины завершена.

Как передает Report со ссылкой на France 24, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон заявил о важности переговоров по данному вопросу для безопасности европейцев, французов и украинцев.

При этом он отметил, что участие США в обеспечении гарантий безопасности станет предметом обсуждения с Вашингтоном: "В ближайшие дни должны состояться переговоры с американскими официальными лицами, чтобы уточнить участие США в этих гарантиях".

"Параллельно ведутся обсуждения для того, чтобы Россия представила американскому посреднику ясную картину относительно своего стремления к миру. Также состоятся переговоры между американской и российской делегациями для изучения желания или нежелания Москвы идти вперед", - уточнил он.