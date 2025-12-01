İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Makron Tramp ilə Rusiya‑Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 23:55
    Makron Tramp ilə Rusiya‑Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ABŞ lideri Donald Trampla telefon danışığı aparıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə LCI telekanalı xəbər verib.

    Qeyd olunub ki, danışıq zamanı onlar Rusiya‑Ukrayna müharibəsi ilə mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər.

    Söhbət Makronun Parisdə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə danışıqlarından sonra baş tutub. Yelisey sarayından bildirilib ki, Fransa və ABŞ prezidentləri Ukraynada etibarlı və davamlı sülhün şərtlərini, həmçinin ABŞ-nin vasitəçilik səylərini müzakirə ediblər.

    Fransa lideri, eyni zamanda Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri üzərində işin başa çatdığını deyib və bu məsələdə ABŞ ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu ifadə edib.

    Fransa ABŞ Rusiya Ukrayna
    Макрон обсудил с Трампом урегулирование российско-украинского конфликта

    Son xəbərlər

    00:35

    Ağ Ev: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə nikbin yanaşırıq

    Digər ölkələr
    00:08

    Tramp Konqo DR və Ruandanın rəhbərlərini sülh sazişini imzalamaq üçün qəbul edəcək

    Digər ölkələr
    23:55

    Makron Tramp ilə Rusiya‑Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:35

    KİV: İslamabad - Kabil danışıqları nəticəsiz başa çatıb

    Digər ölkələr
    23:21

    Türkiyədə ağır yol qəzasında onlarla insan xəsarət alıb

    Region
    23:09

    Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" - "Qalatasaray" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    23:09

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri tarixdə ilk dəfə Suriyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    22:58

    Türkiyədə silahlı insident olub, xəsarət alanlar var

    Region
    22:56

    Siyarto: Macarıstan Aİ-nin Gürcüstan rəhbərliyinə qarşı sanksiyalarına razılıq verməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti