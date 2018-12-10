Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что фактически объявляет во Франции чрезвычайное экономическое положение.

Как передает Report, об этом он заявил в телевизионном обращении к гражданам.

«Я сегодня фактически объявляю о чрезвычайном экономическом положении в стране. Необходимо поддержать экономику, необходимо поддержать образование, ту молодёжь, которая хочет учиться и жить свободными людьми», — сказал он.

Он потребовал от правительства и парламента перестроить свою работу. По его словам, с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции возрастёт на €100.

«Минимальный размер оплаты труда вырастет на €100 в месяц, начиная с мая 2019 года. Кроме того, начиная с 2019 года не будут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные часы работы. Кроме того, будет установлена в конце года специальная премия для сотрудников, не облагаемая ни налогами, ни социальными платежами», — добавил он.

Ранее Макрон встретился с представителями профсоюзов и партий.