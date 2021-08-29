Макрон: Франция обсуждает с "Талибаном" гуманитарные операции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Багдаде о переговорах между Францией и «Талибаном» об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана граждан, которым угрожает опасность.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Багдаде о переговорах между Францией и "Талибаном" об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана граждан, которым угрожает опасность.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы все еще ведем переговоры, и все пока носит крайне предварительный характер, но мы обсуждаем с талибами проведение гуманитарных операций, а также возможности по защите и вывозу тех афганцев, которые находятся в опасности", - приводит агентство слова Макрона.

Он отметил, что Франция также ведет совместную работу с Катаром, чтобы осуществить эти операции.

"Да, мы ведем совместную работу с Катаром среди прочих, чтобы осуществить эти операции. Потому что Катар в контексте их общения с Талибаном имеет возможность организовать воздушный мост, открытый для некоторых авиалиний в условиях безопасности, которые ещё предстоит определить. Но придётся каждый раз договариваться с "Талибаном" в меняющихся условиях", - уточнил Макрон.