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Макрон: Франция обсуждает с "Талибаном" гуманитарные операции

Макрон: Франция обсуждает с "Талибаном" гуманитарные операции Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Багдаде о переговорах между Францией и «Талибаном» об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана граждан, которым угрожает опасность.
Другие страны
29 августа 2021 г. 04:19
Макрон: Франция обсуждает с Талибаном гуманитарные операции
Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Багдаде о переговорах между Францией и "Талибаном" об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана граждан, которым угрожает опасность.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы все еще ведем переговоры, и все пока носит крайне предварительный характер, но мы обсуждаем с талибами проведение гуманитарных операций, а также возможности по защите и вывозу тех афганцев, которые находятся в опасности", - приводит агентство слова Макрона.

Он отметил, что Франция также ведет совместную работу с Катаром, чтобы осуществить эти операции.

"Да, мы ведем совместную работу с Катаром среди прочих, чтобы осуществить эти операции. Потому что Катар в контексте их общения с Талибаном имеет возможность организовать воздушный мост, открытый для некоторых авиалиний в условиях безопасности, которые ещё предстоит определить. Но придётся каждый раз договариваться с "Талибаном" в меняющихся условиях", - уточнил Макрон.

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Версия на азербайджанском языке Emmanuel Makron: “Fransa "Taliban"la müzakirələr aparır”

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