​Македонская полиция разогнала толпу беженцев на границе в Грецией

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Столкновения между беженцами и полицейскими произошли на границе Македонии и Греции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате инцидента есть пострадавшие.

Напряжение вспыхнуло на греческой стороне границы. Поводом послужил несчастный случай с одним из беженцев. Иностранец, которому был запрещен въезд на территорию Македонии, взобрался на крышу неподвижного вагона и дотронулся до кабеля с высоким напряжением, в результате чего он получил сильные ожоги.

После этого порядка 250 просителей убежища начали забрасывать македонских полицейских камнями. Стражи порядка применили светошумовые гранаты и резиновые пули. В результате происшествия ранения получили по меньшей мере 18 офицеров полиции и 20 беженцев.

Сотни переселенцев, застрявших в Греции, зашили себе рты в знак протеста против того, что их не пускают в Македонию. Люди недовольны тем, что с вечера 18 ноября Македония начала пропускать только беженцев из охваченных войной государств: Афганистана, Ирака и Сирии.