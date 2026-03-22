Майк Уолтц: Пентагон готовит сценарий переброски войск в Иран

Пентагон рассматривает различные варианты возможных действий в отношении Ирана, включая сценарии с применением американских войск.

Как передает Report, об этом постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил в интервью Fox News.

По его словам, военное ведомство обязано заранее готовить для президента США Дональда Трампа весь спектр возможных решений.

"Я вполне ожидаю, что Пентагон будет планировать все сценарии. Они предоставляют президенту варианты действий с обученными, находящимися в боевой готовности и хорошо оснащенными солдатами, моряками, летчиками и морскими пехотинцами, чтобы он мог выбрать те из них, которые сочтет необходимыми для достижения наших целей", - отметил Уолтц, отвечая на вопрос о вероятности переброски американских войск на территорию Ирана.

При этом дипломат отверг сообщения о якобы допущенных Пентагоном просчетах в военном планировании, назвав такие публикации "фейковыми репортажами CNN".

Уолтц также подчеркнул, что Центральное командование ВС США на протяжении многих лет занимается проработкой подобных сценариев.