    Pentaqon İrana qoşun yeritmək üçün ssenari hazırlayır

    Digər ölkələr
    • 23 mart, 2026
    • 01:44
    Pentaqon İrana qarşı mümkün tədbirlər üçün müxtəlif variantları, o cümlədən Amerika qoşunlarının istifadəsini əhatə edən ssenariləri nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mayk Uolts "Fox News"a verdiyi müsahibədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hərbi nazirlik ABŞ prezidenti Donald Tramp üçün əvvəlcədən mümkün həll yollarının tam spektrini hazırlamağa borcludur:

    "Mən Pentaqonun bütün ssenarilər üçün plan quracağını tam şəkildə gözləyirəm. Onlar Prezidentə təlim keçmiş, döyüşə hazır və yaxşı təchiz olunmuş əsgərlər, dənizçilər, hava qüvvələri və dəniz piyadaları ilə hərəkət etmək üçün seçimlər təqdim edirlər ki, o, məqsədlərimizə çatmaq üçün zəruri hesab etdiyi şəxsləri seçə bilsin".

    O həmçinin ABŞ Mərkəzi Komandanlığının illərdir oxşar ssenarilər üzərində işlədiyini vurğulayıb.

    Pentagon ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Майк Уолтц: Пентагон готовит сценарий переброски войск в Иран
    Mike Waltz: Pentagon preparing scenarios for troop deployment to Iran

