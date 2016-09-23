Махмуд Аббас призвал провозгласить 2017 год "международным годом окончания израильской оккупации"

Баку. 23 Сентября. REPORT.AZ/ Выступая перед участниками общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Палестины Махмуд Аббас предложил провозгласить 2017 год «международным годом окончания израильской оккупации».

Как передает Report, он призвал покончить с несправедливостью в отношении палестинского народа и обеспечить ему возможности для укрепления мира и стабильности.

«Сегодня в Израиле вряд ли найдутся лидеры, которые стремятся к достижению подлинного мира, которые готовы отказаться от своих представлений о гегемонии, экспансионизме и колонизации, признать «права народа палестинского народа и покончить с исторической несправедливостью в отношении палестинцев».

Махмуд Аббас призвал запретить расширение израильских поселений на палестинской территории. По его словам Палестина попытается добиться принятия резолюции Совета Безопасности, которая запрещала бы такие поселения. Он также призвал принять документ, который позволил бы палестинской делегации вносить проекты резолюций и выступать их соавторами.