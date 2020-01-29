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Махмуд Аббас назвал заговором план Трампа по ближневосточному урегулированию

​Махмуд Аббас назвал заговором план Трампа по ближневосточному урегули

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал план США по ближневосточному урегулированию заговором.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в Рамалле, выступая в прямом эфире палестинского телевидения.

"Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет, - сказал он. - Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа, мы привержены государству Палестина со столицей в Иерусалиме".

По словам Аббаса, планы по ликвидации палестинской проблемы потерпят неудачу". "Мы не преклоним коленей и не сдадимся. Заговоры, сделки и вероломные планы по ликвидации палестинского вопроса обречены на провал, - указал он. - В этот трудный момент я обращаюсь к палестинцам с призывом сплотиться и отказаться от плана по ликвидации национального проекта".

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