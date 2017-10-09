Мадуро поблагодарил Трампа за известность

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за то, что тот постоянно упоминает его имя.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам президента, Трамп “принял на себя обязанности главы венесуэльской оппозиции”.

“Трамп сделал меня известным во всем мире. Это честь, что глава империи не проводит и дня, чтобы не упомянуть меня, это значит, что я делаю что-то хорошее.”

При этом Мадуро отметил, что сейчас соглашение о начале переговоров властей с оппозицией достигнута на 95 процентов, и на наступающей неделе должен стартовать диалог.