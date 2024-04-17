Мадуро объявил о закрытии посольства Венесуэлы в Эквадоре

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии посольства страны в Эквадоре и консульства в Кито и Гуаякиле.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии посольства страны в Эквадоре и консульства в Кито и Гуаякиле.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом он заявил на онлайн-саммите сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Я приказал закрыть наше посольство в Эквадоре, закрыть консульство в Кито, немедленно закрыть консульство в Гуаякиле и немедленно вернуть дипломатический персонал в Венесуэлу", — заявил венесуэльский лидер.

Мадуро добавил, что мера вступила в силу незамедлительно.

Напомним, что 6 апреля полиция Эквадора силой вошла в посольство Мексики в Кито и арестовала укрывавшегося там бывшего вице-президента южноамериканской республики Хорхе Гласа, которому ранее Мехико предоставил политическое убежище.