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Мадуро объявил о закрытии посольства Венесуэлы в Эквадоре

Мадуро объявил о закрытии посольства Венесуэлы в Эквадоре Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии посольства страны в Эквадоре и консульства в Кито и Гуаякиле.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 08:10
Мадуро объявил о закрытии посольства Венесуэлы в Эквадоре

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии посольства страны в Эквадоре и консульства в Кито и Гуаякиле.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом он заявил на онлайн-саммите сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Я приказал закрыть наше посольство в Эквадоре, закрыть консульство в Кито, немедленно закрыть консульство в Гуаякиле и немедленно вернуть дипломатический персонал в Венесуэлу", — заявил венесуэльский лидер.

Мадуро добавил, что мера вступила в силу незамедлительно.

Напомним, что 6 апреля полиция Эквадора силой вошла в посольство Мексики в Кито и арестовала укрывавшегося там бывшего вице-президента южноамериканской республики Хорхе Гласа, которому ранее Мехико предоставил политическое убежище.

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