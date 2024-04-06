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СМИ: Полиция Эквадора арестовала бывшего вице-президента в посольстве Мексики

СМИ: Полиция Эквадора арестовала бывшего вице-президента в посольстве Мексики Полиция Эквадора силой вошла в посольство Мексики в Кито и арестовала укрывавшегося там бывшего вице-президента южноамериканской республики Хорхе Гласа, которому ранее Мехико предоставил политическое убежище.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 09:06
СМИ: Полиция Эквадора арестовала бывшего вице-президента в посольстве Мексики

Полиция Эквадора силой вошла в посольство Мексики в Кито и арестовала укрывавшегося там бывшего вице-президента южноамериканской республики Хорхе Гласа, которому ранее Мехико предоставил политическое убежище.

Как передает Report, об этом сообщило издание Primicias.

Оно опубликовало изображения эквадорских полицейских, штурмующих диппредставительство. По информации издания, полицейские въехали на территорию посольства на бронированных автомобилях, несколько сотрудников полиции перелезли через забор.

По словам временно исполняющего обязанности главы мексиканской дипмиссии Роберто Кансеко, полицейские посадили Гласа в один из броневиков и увезли в неизвестном направлении.

Ранее власти Мексики заявили, что предоставили Гласу политическое убежище и запросили у эквадорской стороны разрешение вывезти его из Кито.

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