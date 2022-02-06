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Лукашенко: Вмешательство Польши в дела Беларуси могло привести к Третьей мировой войне

Лукашенко: Вмешательство Польши в дела Беларуси могло привести к Третьей мировой войне "Попытка Польши повлиять на президентские выборы 2020 года в Беларуси могла привести к вторжению войск НАТО и началу Третьей мировой войны".
Другие страны
6 февраля 2022 г. 17:28
Лукашенко: Вмешательство Польши в дела Беларуси могло привести к Третьей мировой войне

"Попытка Польши повлиять на президентские выборы 2020 года в Беларуси могла привести к вторжению войск НАТО и началу Третьей мировой войны".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"Был план до президентских выборов, я об этом тоже говорил, надо было хотя бы на день, на сутки войти или в дом правительства, сесть за стол, а лучше - сюда, во Дворец независимости", - сказал Лукашенко.

"Пригласили бы НАТО, буквально мгновение. И представьте ситуацию, пригласили сюда НАТО, и что? Вот тогда была бы война, почему?" - продолжал президент, ответив утвердительно на просьбу уточнить, имел ли он в виду опасность новой мировой войны.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: “Polşanın Belarusun işlərinə müdaxiləsi Üçüncü Dünya Müharibəsinə səbəb ola bilərdi”

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