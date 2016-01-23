​Лондон не исключает ядерный удар по позициям ИГИЛ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Британский контр-адмирал Джон Уил заявил, что Лондон может использовать ракеты с ядерными боеголовками для нанесения удара по позициям «Исламского государства Ирака и Леванта».

Как передает Report со ссылкой на Daily Express, он пояснил, что такой шаг, возможно, станет единственным способом остановить террористов.

Командующий атомным подводным флотом Великобритании назвал допустимым применение против боевиков в Сирии баллистических ракет системы «Трайдент», способных нести ядерный заряд на максимальную дальность более 11 тысяч километров. По его мнению, превентивное использование ядерного оружия не позволит ИГИЛ получить так называемую «грязную бомбу».

В связи с этим Уил призвал к дальнейшему инвестированию в подобные ракетные системы, которые могут стать «окончательной страховкой» для самой Великобритании и для ее союзников.

По словам адмирала, сейчас у Британии есть четыре подлодки класса «Вэнгард», на борту которых имеются баллистические ракеты «Трайдент».