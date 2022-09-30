О нас

Лиз Трасс пообещала новые санкции против России из-за "референдумов"

Лиз Трасс пообещала новые санкции против России из-за "референдумов" Великобритания введет дополнительные санкции в отношении России после присоединения к РФ т.н. ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.
Другие страны
30 сентября 2022 г. 16:48
Лиз Трасс пообещала новые санкции против России из-за референдумов

Великобритания введет дополнительные санкции в отношении России после присоединения к РФ т.н. ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

Как передает Report, об этом заявила премьер-министр страны Лиз Трасс.

"Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие меры, в том числе введем новые санкции, чтобы вывести из строя военную машину Владимира Путина", - написала Трасс в Twitter.

Она также отметила, что Великобритания никогда не признает "ДНР", "ЛНР", Херсонскую и Запорожскую область, это территории принадлежат Украине.

Отметим, что на днях Великобритания расширила санкционный список по России.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Утверждена новая структура НАНА
Утверждена новая структура НАНА
30 сентября 2022 г. 16:51
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
30 сентября 2022 г. 16:43
В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
ФотоВ Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
30 сентября 2022 г. 12:34
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
30 сентября 2022 г. 12:14
Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия
Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия
30 сентября 2022 г. 10:20
В Азербайджане 2023 год объявлен Годом Гейдара Алиева
В Азербайджане 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева"
29 сентября 2022 г. 11:45
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
28 сентября 2022 г. 15:35
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
28 сентября 2022 г. 15:24
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
27 сентября 2022 г. 14:33
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi