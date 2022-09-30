Лиз Трасс пообещала новые санкции против России из-за "референдумов"

Великобритания введет дополнительные санкции в отношении России после присоединения к РФ т.н. ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

Великобритания введет дополнительные санкции в отношении России после присоединения к РФ т.н. ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

Как передает Report, об этом заявила премьер-министр страны Лиз Трасс.

"Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие меры, в том числе введем новые санкции, чтобы вывести из строя военную машину Владимира Путина", - написала Трасс в Twitter.

Она также отметила, что Великобритания никогда не признает "ДНР", "ЛНР", Херсонскую и Запорожскую область, это территории принадлежат Украине.

Отметим, что на днях Великобритания расширила санкционный список по России.