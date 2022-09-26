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Великобритания расширила санкционный список по России

Великобритания расширила санкционный список по России Правительство Великобритании расширило санкционный список по России, включив в него 92 новые позиции.
Другие страны
26 сентября 2022 г. 19:01
Великобритания расширила санкционный список по России

Правительство Великобритании расширило санкционный список по России, включив в него 92 новые позиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обновленная версия документа появилась в понедельник на сайте МИД Соединенного Королевства.

Под санкции, в частности, подпали АО "Гознак", руководство Сбера, "Газпромбанка" и банка "Открытие", член наблюдательного совета банка ВТБ Валерий Сидоренко, президент международной группы компаний "АРЕТИ" Игорь Макаров и др.

Также санкции затронули и чиновников управления президента РФ по внутренней политике.

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Версия на английском языке UK imposes new package of sanctions against Russia 
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib, siyahıda Qod Nisanov və Zarah İliyevin də adı var

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