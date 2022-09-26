Великобритания расширила санкционный список по России

Правительство Великобритании расширило санкционный список по России, включив в него 92 новые позиции.

Правительство Великобритании расширило санкционный список по России, включив в него 92 новые позиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обновленная версия документа появилась в понедельник на сайте МИД Соединенного Королевства.

Под санкции, в частности, подпали АО "Гознак", руководство Сбера, "Газпромбанка" и банка "Открытие", член наблюдательного совета банка ВТБ Валерий Сидоренко, президент международной группы компаний "АРЕТИ" Игорь Макаров и др.

Также санкции затронули и чиновников управления президента РФ по внутренней политике.