Литва выразила протест Беларуси из-за инцидента с метеозондами
- 22 октября, 2025
- 21:58
Вильнюс выразил протест Минску в связи с нарушением воздушного пространства.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литвы.
Отмечается, что временного поверенного в делах Беларуси вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста в связи с неоднократными нарушениями воздушного пространства.
В частности, 21 октября вечером с помощью радиолокационных средств было зафиксировано незаконное проникновение группы метеорологических зондов с территории Беларуси в воздушное пространство Литвы.
"Инцидент создал угрозу гражданской авиации и общественной безопасности, а из-за нарушения нормальной работы Вильнюсского аэропорта был также нанесен финансовый ущерб", – заявили в МИД Литвы.
В ведомстве подчеркнули, что нарушение государственной границы является грубым нарушением международного права, призвало Беларусь обеспечить надлежащий контроль своего воздушного пространства, напомнило о предыдущих случаях нарушений литовского воздушного пространства со стороны Беларуси, потребовало провести расследование и предотвратить дальнейшие инциденты.
Также МИД Литвы предупредило, что в случае повторения незаконных нарушений воздушного пространства Литва оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры.