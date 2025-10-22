Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Литва выразила протест Беларуси из-за инцидента с метеозондами

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 21:58
    Литва выразила протест Беларуси из-за инцидента с метеозондами

    Вильнюс выразил протест Минску в связи с нарушением воздушного пространства.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литвы.

    Отмечается, что временного поверенного в делах Беларуси вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста в связи с неоднократными нарушениями воздушного пространства.

    В частности, 21 октября вечером с помощью радиолокационных средств было зафиксировано незаконное проникновение группы метеорологических зондов с территории Беларуси в воздушное пространство Литвы.

    "Инцидент создал угрозу гражданской авиации и общественной безопасности, а из-за нарушения нормальной работы Вильнюсского аэропорта был также нанесен финансовый ущерб", – заявили в МИД Литвы.

    В ведомстве подчеркнули, что нарушение государственной границы является грубым нарушением международного права, призвало Беларусь обеспечить надлежащий контроль своего воздушного пространства, напомнило о предыдущих случаях нарушений литовского воздушного пространства со стороны Беларуси, потребовало провести расследование и предотвратить дальнейшие инциденты.

    Также МИД Литвы предупредило, что в случае повторения незаконных нарушений воздушного пространства Литва оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры.

