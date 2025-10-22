Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Литва закрыла погранпереходы с Беларусью после инцидента с метеозондами

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 07:16
    Литва закрыла погранпереходы с Беларусью после инцидента с метеозондами

    Литва закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью в ответ на вторжение зондов контрабандистов в свое воздушное пространство.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на директора национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса.

    В интервью журналистам глава ведомства отметил, что это решение будет пересмотрено после того, как откроется аэропорт.

    Ранее агентство BNS проинформировало, что работа Вильнюсского международного аэропорта была приостановлена во вторник перед полуночью из-за зафиксированных в прилегающем воздушном пространстве метеорологических зондов.

    По данным национального центра управления кризисами, в воздушном пространстве были зафиксированы несколько десятков метеозондов, которые зачастую используют организаторы сигаретной контрабанды для ее переправки из Беларуси в Литву.

    Litva Belarusla sərhəddəki keçid məntəqələrini bağlayıb

