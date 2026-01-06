Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бизнес
    • 06 января, 2026
    • 10:47
    KOBİA провела еще 9 исследований внутреннего рынка для предпринимателей

    В Азербайджане по инициативе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) провели исследования внутреннего рынка по 9 направлениям в соответствии с потребностями рынка для предпринимателей.

    Как сообщили Report в KOBİA, исследования охватили сферы производства булгура и чечевицы, металлических и пластиковых аксессуаров и механизмов для мебели, металлических коробок, используемых для упаковки строительных материалов и пищевых продуктов, а также картонных коробок для упаковки молочных продуктов и соков.

    Кроме того, исследования также включали такие направления как производство велосипедных деталей, изоляционных материалов для строительства, пенопласта (EPS - экспандированный полистирол), обработку карбоната кальция и производство арахисовых продуктов.

    Предприниматели, желающие создать продукты и услуги в этих областях или расширить свою деятельность, могут ознакомиться с соответствующими исследованиями рынка на сайте KOBİA.

    предприниматели рынок рыночные исследования KOBİA потребности
    KOBİA: Sahibkarlar üçün daha 9 istiqamət üzrə daxili bazar araşdırması aparılıb

