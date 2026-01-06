ЦБА дал местным банкам год на унификацию требований по капиталу к Базель III

Центробанк Азербайджана предоставил местным банкам год на приведение требований по капиталу и его адекватности в соответствие со стандартами Базель III.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Напомним, что решением правления ЦБА, принятым 16 декабря прошлого года, были внесены изменения в "Правила расчета банковского капитала и его адекватности". Благодаря изменениям структура банковского капитала, коэффициенты достаточности капитала, буферы капитала и ряд других требований и правил были приведены в соответствие со стандартами Базель III.

Банкам предоставлен переходный период в 1 год для адаптации к новой структуре капитала, приведения внутренних банковских правил и процедур в соответствие с новыми нормативными требованиями, а также проведения необходимого обучения в отрасли и интеграции новых подходов в пруденциальную отчетность.

Таким образом, с 1 января 2027 года банки будут обязаны полностью соблюдать новые требования.