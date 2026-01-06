В Джалилабаде обнаружены древние керамические сосуды
В Джалилабадском районе обнаружены древние керамические сосуды.
Как сообщает муганское бюро Report, местные жители случайно нашли два древних керамических сосуда на берегу реки, протекающей через село Шатырлы.
По словам историка Эльшада Аманова, находки предположительно относятся к энеолиту, поскольку существуют похожие образцы посуды, датируемые этим временем.
Найденные сосуды будут переданы в Джалилабадский историко-краеведческий музей.
