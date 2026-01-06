Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Джалилабаде обнаружены древние керамические сосуды

    Культура
    • 06 января, 2026
    • 10:24
    В Джалилабаде обнаружены древние керамические сосуды

    В Джалилабадском районе обнаружены древние керамические сосуды.

    Как сообщает муганское бюро Report, местные жители случайно нашли два древних керамических сосуда на берегу реки, протекающей через село Шатырлы.

    По словам историка Эльшада Аманова, находки предположительно относятся к энеолиту, поскольку существуют похожие образцы посуды, датируемые этим временем.

    Найденные сосуды будут переданы в Джалилабадский историко-краеведческий музей.

    Джалилабадский район керамическая посуда древние сосуды энеолит археология находки
    Cəlilabadda qədim saxsı qablar tapılıb
    Ancient pottery vessels discovered in Azerbaijan's Jalilabad

    Последние новости

    11:26

    Избирком ЦАР объявил Туадеру победителем президентских выборов

    Другие страны
    11:25

    Из Грузии выдворены граждане 6 стран, включая Азербайджан

    В регионе
    11:21

    Служба мобилизации направила материалы в отношении 93 человек в Генпрокуратуру

    Происшествия
    11:18

    В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2, есть пострадавшие

    Другие страны
    11:17

    В 2025 году к ответственности привлекли 172 сотрудника службы мобилизации Азербайджана

    Внутренняя политика
    11:08
    Фото

    В Карабахе и Восточном Зангезуре установлено более 7 тыс. LED-приборов освещения

    Энергетика
    11:06

    Токаев провел совещание по парламентской реформе в Казахстане

    В регионе
    10:54

    Турецкое судно село на мель в Керченском проливе

    В регионе
    10:47

    KOBİA провела еще 9 исследований внутреннего рынка для предпринимателей

    Бизнес
    Лента новостей