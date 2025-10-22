İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Litva hava məkanının pozulmasına görə Belarusa etiraz edib

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 22:46
    Litva hava məkanının pozulmasına görə Belarusa etiraz edib

    Litva hava məkanının pozulmasına görə Belarusa etiraz edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Litva Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Belarusun müvəqqəti işlər vəkili XİN-ə çağırılıb və ona hava məkanının dəfələrlə pozulması ilə bağlı etiraz notası təqdim edilib.

    Belə ki, oktyabrın 21-i axşam saatlarında radar Belarus ərazisindən Litvanın hava məkanına bir qrup hava şarının qanunsuz daxil olmasını aşkarlayıb.

    "Hadisə mülki aviasiya və ictimai təhlükəsizliyə təhlükə yaradıb, Vilnüs hava limanının normal fəaliyyətinin pozulmasına görə də maddi ziyan dəyib", - Litva XİN-dən bildirilib.

    Nazirlik bunu beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulması kimi vurğulayaraq Belarusu öz hava məkanına lazımi nəzarəti təmin etməyə çağırıb, Litvanın hava məkanının Belarus tərəfindən pozulmasının əvvəlki hallarını xatırladıb, araşdırma aparılmasını və növbəti insidentlərin qarşısının alınmasını tələb edib.

    XİN həmçinin xəbərdarlıq edib ki, qeyri-qanuni hava məkanı pozuntuları təkrarlanarsa, Vilnüs müvafiq cavab tədbirləri görmək hüququnu özündə saxlayır.

    Litva Belarus Hava məkanı
    Литва выразила протест Беларуси из-за инцидента с метеозондами

    Son xəbərlər

    23:21

    Gürcüstan və Slovakiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb

    Region
    23:13

    Bakıxanov qəsəbəsində zəncirvari qəza olub

    Hadisə
    23:02

    KİV: Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketi ilə bağlı razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    22:52

    Mikayıl Cabbarov dünya çempionatında uğurlu çıxış edən Azərbaycan güləşçilərini təbrik edib

    Fərdi
    22:46

    Litva hava məkanının pozulmasına görə Belarusa etiraz edib

    Digər ölkələr
    22:38
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" cari mövsüm əsas mərhələdə ilk dəfə məğlub olub - YENİLƏNİB-7

    Futbol
    22:25

    Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında 1 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblar

    Fərdi
    22:22

    Tbilisidə 20-yə yaxın etirazçı saxlanılıb

    Region
    22:16

    Bakıda vəkilin evindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti