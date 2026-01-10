Завтра усиление ветра может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей
Экология
- 10 января, 2026
- 18:16
На Абшеронском полуострове 11 января ожидается временное усиление южного ветра (гилавар).
Как передает Report, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.
Отмечается, что ветреная погода может быть неблагоприятной для метеочувствительных людей.
Завтра усиление ветра может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей
