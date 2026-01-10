Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Завтра усиление ветра может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей

    Экология
    • 10 января, 2026
    • 18:16
    Завтра усиление ветра может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей

    На Абшеронском полуострове 11 января ожидается временное усиление южного ветра (гилавар).

    Как передает Report, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

    Отмечается, что ветреная погода может быть неблагоприятной для метеочувствительных людей.

